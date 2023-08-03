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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті дивитись онлайн 75 випуск від 03.08.2023

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Выпуск 75 | 03.08.2023 | 2023

У шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 75 від 03.08.2023 ви побачите багато цікавих та корисних сюжетів про подорожі, шоу-бізнес, культуру, а також передбачення таролога та постійну рубрику Котики ЗСУ.

Таролог Макс Гордєєв розповість, чому в путіна є така дивна любов до маленьких дітей, а також про зраду Суровікіна. В рубриці Емігранти розповімо про життя в Сінґапурі очима українця. Чому сінгапурці обирають громадський транспорт, а не власне авто для пересування містом? Дивіться сюжет про місто-державу, а також новини про українських зірок у шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 75 від 03.08.2023.
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