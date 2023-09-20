Ранок у великому місті смотреть онлайн 102 выпуск от 20.09.2023

Випуск 102 | 20.09.2023 | 2023

Ранок у великому місті 2023 выпуск 102 от 20.09.2023 смотрите прямо сейчас на сайте СТБ.

Мария Примаченко, Иван Марчук, Анатолий Криволап – вы слышали эти имена и, вероятно, знаете, кто эти люди. Однако для международного художественного сообщества это настоящие гении, которые стали даже основателями собственных художественных течений и стилей. Смотрите сюжет о выдающихся художниках в шоу Ранок у великому місті 2023.

Также вы увидите расклад таро от Макса Гордеева, услышите последние новости из шоу-бизнеса и увидите сюжет о результатах международного спортивного турнира «Игры непокоренных». Не упустите все это в программе Ранок у великому місті 2023 выпуск 102 от 20.09.2023.

Ранок у великому місті 2023 выпуск 101 от 19.09.2023