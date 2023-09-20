Ранок у великому місті дивитись онлайн 102 випуск від 20.09.2023

Випуск 102 | 20.09.2023 | 2023

Ранок у великому місті 2023 випуск 102 від 20.09.2023 дивіться просто зараз на сайті СТБ.

Марія Примаченко, Іван Марчук, Анатолій Криволап – ви чули ці імена та ймовірно знаєте, хто ці люди. Однак для міжнародної художньої спільноти – це справжні генії, які стали навіть засновниками власних мистецьких течій та стилів. Дивіться сюжет про видатних художників у шоу Ранок у великому місті 2023.

Також ви побачите розклад таро від Макса Гордєєва, почуєте останні новини шоу-бізнесу та побачите сюжет про результати міжнародного спортивного турниру «Ігри нескорених». Не пропустіть все це в програмі Ранок у великому місті 2023 випуск 102 від 20.09.2023.

Ранок у великому місті 2023 випуск 101 від 19.09.2023