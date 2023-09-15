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Ранок у великому місті

Video: Ранок у великому місті смотреть онлайн 100 выпуск от 15.09.2023

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Выпуск 100 | 15.09.2023 | 2023

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Квитка Цисык строила карьеру в США, однако стал культовой певицей именно на исторической родине. Ее родители были эмигрантами из Львова – супруги убежали от тиранической советской власти. Просто сейчас вы увидите сюжет о Квитке (Кейси) Цисык, которая не забыла о своих корнях даже за океаном.

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Ранок у великому місті 2023 выпуск 99 от 14.09.2023

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