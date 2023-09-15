Випуск 100 | 15.09.2023 | 2023

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Квітка Цісик будувала карʼєру в США, однак стала культовою співачкою саме на історичній батьківщині. Її батьки були емігрантами з Львова –подружжя втекло від тиранічної радянської влади. Просто зараз ви побачите сюжет про Квітку (Кейсі) Цісик, яка не забула про своє коріння навіть за океаном.

Не пропустіть багато інших сюжетів, в тому числі передбачення таролога Макса Гордєєва, в шоу Ранок у великому місті 2023 випуск 100 від 15.09.2023.

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