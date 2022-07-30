Лапша в азиатском стиле: рецепт от Дмитрия Балиты в «Прокинся з Ектором»
Сегодня Дмитрий Балита стал первым гостем 1 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинся з Ектором» 2022. Теперь к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Участник 10 сезона шоу «МастерШеф» Дмитрий Балита решил на кухне известного шеф-повара приготовить лапшу в азиатском стиле. Рецепт – дальше в материале!
Ингредиенты:
- Лапша быстрого приготовления – 1 брикет
- Чеснок – 3 зубчика
- Зеленый лук – 5 г
- Яйцо – 1 шт
- Шпинат – 20 г
- Тушенка – 100 г
- Шампиньоны – 30 г
- Копченая грудинка – 40 г
- Горчица – 15 г
- Зеленый горошек – 20 г
- Масло
Способ приготовления:
1) Шампиньоны нарезать слайсами. Яйца отварить до состояния жидкого желтка.
2) Тушенку бросить в кастрюлю, добавить воду и вываривать все это до состояния бульона.
3) Копченую грудинку тоже нарезать слайсами. Мелко нарезать лук и чеснок.
4) В большую миску добавляем чеснок и теплое масло (даем настояться).
5) Бросаем в бульон лапшу и варим примерно 5 мин.
6) Обжариваем копченую грудинку до золотистого блеска.
7) Мелко нарезаем шпинат.
8) В большую миску помещаем лапшу. Сверху кладем разрезанное пополам яйцо, грудинку и кусочки тушенки. Украшаем все это капелькой горчицы, луком, листочками шпината, зеленым горошком и кусочками шампиньона. Поливаем блюдо чесночным маслом.
Приятного аппетита!
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