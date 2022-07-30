Лапша в азиатском стиле: рецепт от Дмитрия Балиты в «Прокинся з Ектором»

Сегодня Дмитрий Балита стал первым гостем 1 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинся з Ектором» 2022. Теперь к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Участник 10 сезона шоу «МастерШеф» Дмитрий Балита решил на кухне известного шеф-повара приготовить лапшу в азиатском стиле. Рецепт – дальше в материале!

Ингредиенты:

Лапша быстрого приготовления – 1 брикет

Чеснок – 3 зубчика

Зеленый лук – 5 г

Яйцо – 1 шт

Шпинат – 20 г

Тушенка – 100 г

Шампиньоны – 30 г

Копченая грудинка – 40 г

Горчица – 15 г

Зеленый горошек – 20 г

Масло

Способ приготовления:

1) Шампиньоны нарезать слайсами. Яйца отварить до состояния жидкого желтка.

2) Тушенку бросить в кастрюлю, добавить воду и вываривать все это до состояния бульона.

3) Копченую грудинку тоже нарезать слайсами. Мелко нарезать лук и чеснок.

4) В большую миску добавляем чеснок и теплое масло (даем настояться).

5) Бросаем в бульон лапшу и варим примерно 5 мин.

6) Обжариваем копченую грудинку до золотистого блеска.

7) Мелко нарезаем шпинат.

8) В большую миску помещаем лапшу. Сверху кладем разрезанное пополам яйцо, грудинку и кусочки тушенки. Украшаем все это капелькой горчицы, луком, листочками шпината, зеленым горошком и кусочками шампиньона. Поливаем блюдо чесночным маслом.

Приятного аппетита!

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