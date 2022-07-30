Проекты
Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Сериалы
Сериалы
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
 Сліпа
Сліпа
 Україна має талант
Україна має талант
 Супербабуся
Супербабуся
 Вікна-Новини
Вікна-Новини
Все проекты
ua
Прокинься з Ектором

Лапша в азиатском стиле: рецепт от Дмитрия Балиты в «Прокинся з Ектором»

30.07.2022

Сегодня Дмитрий Балита стал первым гостем 1 выпуска утреннего кулинарного шоу «Прокинся з Ектором» 2022. Теперь к Эктору Хименесу-Браво приходят звезды проекта «МастерШеф» в поисках рецептов, которыми можно обеспечить полноценное питание украинцев в сегодняшних условиях нехватки продуктов и жесткой экономии. Участник 10 сезона шоу «МастерШеф» Дмитрий Балита решил на кухне известного шеф-повара приготовить лапшу в азиатском стиле. Рецепт – дальше в материале!

Прокинься з Ектором 1 выпуск: рецепт Лапши в азиатском стиле

Ингредиенты:

  • Лапша быстрого приготовления – 1 брикет
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Зеленый лук – 5 г
  • Яйцо – 1 шт
  • Шпинат – 20 г
  • Тушенка – 100 г
  • Шампиньоны – 30 г
  • Копченая грудинка – 40 г
  • Горчица – 15 г
  • Зеленый горошек – 20 г
  • Масло

Способ приготовления:

1) Шампиньоны нарезать слайсами. Яйца отварить до состояния жидкого желтка.

2) Тушенку бросить в кастрюлю, добавить воду и вываривать все это до состояния бульона.

3) Копченую грудинку тоже нарезать слайсами. Мелко нарезать лук и чеснок.

4) В большую миску добавляем чеснок и теплое масло (даем настояться).

5) Бросаем в бульон лапшу и варим примерно 5 мин.

6) Обжариваем копченую грудинку до золотистого блеска.

7) Мелко нарезаем шпинат.

8) В большую миску помещаем лапшу. Сверху кладем разрезанное пополам яйцо, грудинку и кусочки тушенки. Украшаем все это капелькой горчицы, луком, листочками шпината, зеленым горошком и кусочками шампиньона. Поливаем блюдо чесночным маслом.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
Прокинься з Ектором 1 выпуск: рецепт Лапши в азиатском стиле
Прокинься з Ектором

«Прокинься з Ектором»: первым гостем проекта станет Дмитрий Балита
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить