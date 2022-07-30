Локшина в азійському стилі: рецепт від Дмитра Балити в «Прокинся з Ектором»
Сьогодні Дмитро Балита став першим гостем 1 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів й жорсткої економії. Учасник 10 сезону шоу «МастерШеф» Дмитро Балита вирішив на кухні відомого шеф-кухаря приготувати локшину в азійському стилі. Рецепт – далі в матеріалі!
Інгредієнти:
- Локшина швидкого приготування – 1 брикет
- Часник – 3 зубчика
- Зелена цибуля – 5 г
- Яйце – 1 шт
- Шпинат – 20 г
- Тушонка – 100 г
- Печериці – 30 г
- Копчена грудинка – 40 г
- Гірчиця – 15 г
- Зелений горошок – 20 г
- Олія
Спосіб приготування:
1) Печериці нарізати слайсами. Яйця відварити до стану рідкого жовтка.
2) Тушонку кинути в каструлю, додати воду і виварювати все це до стану бульйону.
3) Копчену грудинку теж нарізати слайсами. Дрібно нарізати цибулю і часник.
4) У велику миску додаємо часник і теплу олію (даємо настоятися).
5) Кидаємо у бульон локшину і варимо приблизно 5 хв.
6) Обсмажуємо копчену грудинку до золотистого блиску.
7) Дрібно нарізаємо шпинат.
8) У велику миску поміщаємо локшину. Зверху кладемо розрізане навпіл яйце, грудинку і кусочки тушенки. Прикрашаємо все це крапелькою гірчиці, цибулею, листочками шпинату, зеленим горошком і шматочками печериці. Поливаємо страву часниковою олією.
Смачного!
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