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Прокинься з Ектором

Локшина в азійському стилі: рецепт від Дмитра Балити в «Прокинся з Ектором»

30.07.2022

Сьогодні Дмитро Балита став першим гостем 1 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів й жорсткої економії. Учасник 10 сезону шоу «МастерШеф» Дмитро Балита вирішив на кухні відомого шеф-кухаря приготувати локшину в азійському стилі. Рецепт – далі в матеріалі!

Прокинься з Ектором 1 випуск: рецепт локшини в азійському стилі

Інгредієнти:

  • Локшина швидкого приготування –  1 брикет
  • Часник – 3 зубчика
  • Зелена цибуля – 5 г
  • Яйце – 1 шт
  • Шпинат –  20 г
  • Тушонка – 100 г
  • Печериці – 30 г
  • Копчена грудинка – 40 г
  • Гірчиця – 15 г
  • Зелений горошок – 20 г
  • Олія

Спосіб приготування:

1) Печериці нарізати слайсами. Яйця відварити до стану рідкого жовтка.

2) Тушонку кинути в каструлю, додати воду і виварювати все це до стану бульйону.

3) Копчену грудинку теж нарізати слайсами. Дрібно нарізати цибулю і часник.

4) У велику миску додаємо часник і теплу олію (даємо настоятися). 

5) Кидаємо у бульон локшину і варимо приблизно 5 хв.

6) Обсмажуємо копчену грудинку до золотистого блиску.

7)  Дрібно нарізаємо шпинат.

8) У велику миску поміщаємо локшину. Зверху кладемо розрізане навпіл яйце, грудинку і кусочки тушенки. Прикрашаємо все це крапелькою гірчиці, цибулею, листочками шпинату, зеленим горошком і шматочками печериці. Поливаємо страву часниковою олією. 

Смачного!

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