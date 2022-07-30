Локшина в азійському стилі: рецепт від Дмитра Балити в «Прокинся з Ектором»

Сьогодні Дмитро Балита став першим гостем 1 випуску ранкового кулінарного шоу «Прокинься з Ектором» 2022. Відтепер до Ектора Хіменеса-Браво приходять зірки проєкту «МастерШеф» в пошуках рецептів, якими можна забезпечити повноцінне харчування українців в сьогоднішніх умовах нестачі продуктів й жорсткої економії. Учасник 10 сезону шоу «МастерШеф» Дмитро Балита вирішив на кухні відомого шеф-кухаря приготувати локшину в азійському стилі. Рецепт – далі в матеріалі!

Інгредієнти:

Локшина швидкого приготування – 1 брикет

Часник – 3 зубчика

Зелена цибуля – 5 г

Яйце – 1 шт

Шпинат – 20 г

Тушонка – 100 г

Печериці – 30 г

Копчена грудинка – 40 г

Гірчиця – 15 г

Зелений горошок – 20 г

Олія

Спосіб приготування:

1) Печериці нарізати слайсами. Яйця відварити до стану рідкого жовтка.

2) Тушонку кинути в каструлю, додати воду і виварювати все це до стану бульйону.

3) Копчену грудинку теж нарізати слайсами. Дрібно нарізати цибулю і часник.

4) У велику миску додаємо часник і теплу олію (даємо настоятися).

5) Кидаємо у бульон локшину і варимо приблизно 5 хв.

6) Обсмажуємо копчену грудинку до золотистого блиску.

7) Дрібно нарізаємо шпинат.

8) У велику миску поміщаємо локшину. Зверху кладемо розрізане навпіл яйце, грудинку і кусочки тушенки. Прикрашаємо все це крапелькою гірчиці, цибулею, листочками шпинату, зеленим горошком і шматочками печериці. Поливаємо страву часниковою олією.

Смачного!

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