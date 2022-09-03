Выпуск 6 | 03.09.2022 | 2022

Эктор Хименес-Браво и Владислав Якимец приготовят три разных вида хлеба из простых продуктов по минимальной цене. Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн утреннее шоу Прокинься з Ектором 2022 выпуск 6 от 03.09.2022 на сайте СТБ!

Аромат свежеиспеченного хлеба делает утро уютным, а домашние разговоры с Эктором и любимыми участниками шоу МастерШеф поднимают настроение на все выходные. В этот раз в гости к Эктору пришел финалист 11 сезона проекта МастерШеф Владислав Якимец, который испечет питу, лаваш и луковый хлеб вместе со звездным наставником. Также гость расскажет про приготовление блюд для военных, открытие винного клуба и секрет положительного взгляда на жизнь. Почему Владислав решил приготовить ризотто из перловки? Как кухня в Триполье помогла военным и приюту для собак? Смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 2022 выпуск 6 от 03.09.2022 на СТБ!

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