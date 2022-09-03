Проєкти
Танці
Танці
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Як ти
Як ти
 Все буде добре
Все буде добре
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Супермама
Супермама
 Серіали
Серіали
 Таємниці ДНК
Таємниці ДНК
Всі проєкти
ru
Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором – 6 випуск від 03.09.2022

Дивіться онлайн шоу Прокинься з Ектором: 6 випуск від 03.09.2022. Кулінарне шоу Прокинься з Ектором - 6 випуск вже на сайті СТБ
Дивіться також
Прокинься з Ектором – 6 випуск. Дивитись онлайн шоу Прокинься з Ектором від 03.09.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 5 випуск від 27.08.2022

 Прокинься з Ектором – 6 випуск. Дивитись онлайн шоу Прокинься з Ектором від 03.09.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 4 випуск від 20.08.2022

 Прокинься з Ектором – 6 випуск. Дивитись онлайн шоу Прокинься з Ектором від 03.09.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 3 випуск від 13.08.2022

 Прокинься з Ектором – 6 випуск. Дивитись онлайн шоу Прокинься з Ектором від 03.09.2022
Прокинься з Ектором

Прокинься з Ектором – 2 випуск від 06.08.2022
Прокинься з Ектором Випуск 6 Прокинься з Ектором – 6 випуск від 03.09.2022
Випуск 6 | 03.09.2022 | 2022

Ектор Хіменес-Браво і Владислав Якимець приготують три різновиди хліба з простих продуктів за мінімальну ціну. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 6 від 03.09.2022 на сайті СТБ!

Аромат свіжоспеченого хліба робить ранок надзвичайно затишним, а домашні розмови з Ектором і улюбленими учасниками шоу МастерШеф підіймають настрій на всі вихідні. Цього разу в гості до Ектора завітав фіналіст 11 сезону проєкту МастерШеф Владислав Якимець, який спече піту, лаваш і цибулевий хліб разом із зірковим наставником. Також гість розповість про готування страв для військових, відкриття винного клубу та секрет позитивного погляду на життя. Чому Владислав вирішив приготувати ризотто з перловки? Як кухня в Трипіллі допомогла військовим та притулку для собак? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 6 від 03.09.2022 на СТБ!

Прокинься з Ектором – усі випуски

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати