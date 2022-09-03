Випуск 6 | 03.09.2022 | 2022

Ектор Хіменес-Браво і Владислав Якимець приготують три різновиди хліба з простих продуктів за мінімальну ціну. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн ранкове шоу Прокинься з Ектором 2022 випуск 6 від 03.09.2022 на сайті СТБ!

Аромат свіжоспеченого хліба робить ранок надзвичайно затишним, а домашні розмови з Ектором і улюбленими учасниками шоу МастерШеф підіймають настрій на всі вихідні. Цього разу в гості до Ектора завітав фіналіст 11 сезону проєкту МастерШеф Владислав Якимець, який спече піту, лаваш і цибулевий хліб разом із зірковим наставником. Також гість розповість про готування страв для військових, відкриття винного клубу та секрет позитивного погляду на життя. Чому Владислав вирішив приготувати ризотто з перловки? Як кухня в Трипіллі допомогла військовим та притулку для собак? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 2022 випуск 6 від 03.09.2022 на СТБ!

Прокинься з Ектором – усі випуски