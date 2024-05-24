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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором 3 сезон: смотреть онлайн 9 выпуск от 25.05.2024

Смотреть онлайн кулинарное шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 9 выпуск от 25.05.2024. Шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 9 выпуск смотреть онлайн - на сайте СТБ
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Смотрите онлайн утреннее шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 9 выпуск от 25.05.2024 и раскройте все тайны украинской свеклы!

При всем разнообразии борща это традиционное блюдо сложно представить без свеклы. Также с этим овощем делают здоровые салаты и закуски, но можно ли из него приготовить другие шедевры ресторанного уровня? Все подробно покажут гастрономические эксперименты в шоу Прокинься з Ектором 2024!

Эктор Хименес-Браво встретится на кухне с участницей шоу Мастер Шеф, кондитером и бизнесвумен Екатериной Песковой, чтобы расширить кулинарные горизонты свеклы. Шефы приготовят торт «Красный бархат» и барби-ризотто, которые поражают как яркими цветами, так и невероятными вкусами. Как приготовить свекольные цукаты? С кем из участников шоу Мастер Шеф общается Екатерина Пескова? И улучшились ли ее отношения с мамой? Смотрите онлайн проект Прокинься з Ектором 3 сезон 9 выпуск от 25.05.2024 на сайте СТБ.

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