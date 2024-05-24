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Прокинься з Ектором

Video: Прокинься з Ектором 3 сезон: дивитись онлайн 9 випуск від 25.05.2024

Дивіться онлайн кулінарне шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 9 випуск від 25.05.2024. Шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 9 випуск дивитись онлайн - на сайті СТБ
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Випуск 9 | 24.05.2024 | Сезон 3

Дивіться онлайн ранкове шоу Прокинься з Ектором 3 сезон 9 випуск від 25.05.2024 та розкрийте всі таємниці українського буряка!

При всій різноманітності борщу цю традиційну страву складно уявити без буряка. Також із цим овочем роблять здорові салати та закуски, але чи можна з нього приготувати інші шедеври ресторанного рівня? Усе детально покажуть гастрономічні експерименти в шоу Прокинься з Ектором 2024!

Ектор Хіменес-Браво зустрінеться на кухні з учасницею проєкту Мастер Шеф, кондитеркою й бізнесвумен Катериною Пєсковою, щоб розширити кулінарні горизонти буряка. Шефи приготують торт «Червоний оксамит» та барбі-різотто, які вражають як яскравими кольорами, так і неймовірними смаками. Як приготувати бурякові цукати? З ким з учасників шоу Мастер Шеф спілкується Катерина Пєскова? І чи покращилися її стосунки з мамою? Дивіться онлайн проєкт Прокинься з Ектором 3 сезон 9 випуск від 25.05.2024 на сайті СТБ.

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Прокинься з Ектором 3 сезон 8 випуск

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