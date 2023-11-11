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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 выпуск смотреть онлайн от 11.11.2023

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 выпуск от 11.11.2023 на сайте телеканала СТБ
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Выпуск 8 | 11.11.2023 | Сезон 2

Смотрите онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 выпуск от 11.11.2023, ведущий которого знакомит с украинской кухней разных регионов и возрождает забытые кулинарные традиции!

Миссия этого выпуска шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком – это по-новому посмотреть на будничные блюда и дать новую жизнь недооцененным продуктам наших предков. В эту субботу Евгения посетила телеведущая новостей и проекта Тайны ДНК Татьяна Высоцкая, которая научит шефа украинскому языку, приготовит с ним молочный кисель и расскажет, как держаться, когда каждый день читаешь плохие новости. Чем Татьяна угощает свою семью? Действительно ли она выращивает и продает пряные травы для помощи ВСУ? И какой овощ станет настоящим кулинарным открытием? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн проект Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 выпуск от 11.11.2023.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 7 выпуск

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