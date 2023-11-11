Випуск 8 | 11.11.2023 | Сезон 2

Дивіться онлайн шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 випуск від 11.11.2023, ведучий якого знайомить з українською кухнею різних регіонів і відроджує забуті кулінарні традиції!

Місія цього випуску шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком – це по-новому подивитися на буденні страви й дати нове життя недооціненим продуктам наших пращурів. Цієї суботи до Євгена завітала телеведуча новин і проєкту Таємниці ДНК Тетяна Висоцька, яка навчить шефа української мови, приготує з ним молочний кисіль і розповість, як триматися, коли щодня читаєш погані новини. Чим Тетяна частує свою родину? Чи справді вона вирощує й продає пряні трави заради допомоги ЗСУ? І який овоч стане справжнім кулінарним відкриттям? Дізнайтеся просто зараз – дивіться онлайн проєкт Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 8 випуск від 11.11.2023.

Смотрите онлайн Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон 7 выпуск