«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: в 4 выпуске проект посетит чемпионка мира по фехтованию на саблях — Ольга Харлан

Уже в эту субботу выйдет 4 выпуск нового сезона «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Ей мечтают пожать руку по всему миру. Олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях — Ольга Харлан — посетит Евгения кухню. Пора пробовать украинское, смотреть украинское, исследовать Украину по вкусу, вдохновляться силой древней украинской кухни, украинских продуктов и специй! Не пропустите в субботу 4 выпуск кулинарного шоу в 10:00 на СТБ!

«Я тебе сегодня принесла французское блюдо, которое называется Кассуле. В первый раз я попробовала это блюдо во Франции. Я туда езжу тринадцатый год на соревнование. Я решила, что ты сможешь что-то с этим сделать», — расскажет Ольга.

Шеф-повар предложит вариант украинизации Кассуле. Заменив картофель на свеклу, мы получаем чисто наше, называемое шпундра. Шпундра или еще называют шпундры – самое характерное украинское блюдо, которое традиционно готовят из свинины и свеклы. Упоминание о ней есть в книге «Энеида» Котляревского.

Чем чаще мы готовим старинные украинские блюда и чем чаще о них говорим, тем они все больше входят в нашу повседневную жизнь.

«Шпундра — это то, что было у нас задолго до того, как мы начали есть жаркое или печеный картофель. Более того, если мы шпундру зальем водой, она очень будет похожа на борщ», — отметит Евгений.

Безусловно, речь пойдет и об отказе Ольги пожать руку российской спортсменке на ЧМ. Харлан расскажет о правилах и уставе, который обязывает спортсменов пожимать руку сопернику. Но как она отважилась достойно противостоять всем условиям и провокациям?

«Каждый спортсмен несет месседж, каждый спортсмен представляет свою страну. Таким образом, я показала, что война продолжается, а также, что мы не будем жать руки тем, кто убивает нас. Я отдавала себе отчет в рисках, однако надеялась, что меня поймут», — расскажет чемпионка.

Video: Что будет в 4 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2 Анонс 4 выпуска кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Что будет в 4 выпуске 2 сезона от 14.10.2023, и кто посетит шоу — в материале

Не пропустите 4 выпуск шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 уже в эту субботу, 14 октября, на СТБ!

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