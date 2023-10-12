«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2: у 4 випуску на проєкт завітає чемпіонка світу з фехтування на шаблях — Ольга Харлан

Вже цієї суботи вийде 4 випуск нового сезону «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Їй мріють потиснути руку в усьому світі. Олімпійська чемпіонка з фехтування на шаблях — Ольга Харлан — завітає до Євгена на кухню. Настав час пробувати українське, дивитися українське, досліджувати Україну за смаком, надихатися силою стародавньої української кухні, українських продуктів та спецій! Не пропустіть у суботу 4 випуск кулінарного шоу о 10:00 на СТБ!

«Я тобі сьогодні принесла французьку страву, яка називається Кассуле. Вперше я спробувала цю страву у Франції. Я туди їжджу тринадцятий рік на змагання. Тож я вирішила, що ти зможеш щось із цим зробити», — розкаже Ольга.

Шеф-кухар запропонує варіант українізації Кассуле. Замінивши картоплю на буряк, ми отримуємо суто наше, яке називається шпундра. Шпундра або ще називають шпундри – найхарактерніша українська страва, яку традиційно готують зі свинини і буряка. Згадка про неї є в книзі «Енеїда» Котляревського.

Чим частіше ми готуємо старовинні українські страви і чим частіше про них говоримо, тим вони все більше входять в наше повсякденне життя.

«Шпундра — це те, що було у нас задовго до того, як ми почали їсти жаркоє чи печену картоплю. Ба більше, якщо ми шпундру заллємо водою, вона дуже буде схожа на борщ», — зауважить Євген.

Безумовно, мова піде і про відмову Ольги потиснути руку російській спортсменці на ЧС. Харлан розкаже про правила й статут, який зобов’язує спортсменів тиснути руку супернику. Та як вона наважилася гідно протистояти всім умовам і провокаціям?

«Кожен спортсмен несе месседж, кожен спортсмен представляє свою країну. Тож таким чином я показала, що війна триває, а також що ми не будемо тиснути руки тим, хто вбиває нас. Я усвідоблювала ризики, проте сподівалася, що мене зрозуміють», — розкаже чемпіонка. .

Video: Що буде в 4 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2 Анонс 4 випуску кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком"-2. Що буде у 4 випуску 2 сезону від 14.10.2023, та хто завітає — у матеріалі

Не пропустіть 4 випуск шоу «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»-2 вже цієї суботи, 14 жовтня, на СТБ!