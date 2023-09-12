Премьера Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон – смотрите с 23 сентября на СТБ

Амбассадор борща и популяризатор украинской кухни возвращается на ваши экраны! В новом сезоне шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком всемирно известный повар продолжит возрождать забытые украинские блюда и открывать для вас аутентичные вкусовые сочетания. Не пропустите – смотрите премьеру шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон с 23 сентября на СТБ!