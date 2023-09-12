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 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Премьера Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон – смотрите с 23 сентября на СТБ

12.09.2023

Амбассадор борща и популяризатор украинской кухни возвращается на ваши экраны! В новом сезоне шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком всемирно известный повар продолжит возрождать забытые украинские блюда и открывать для вас аутентичные вкусовые сочетания. Не пропустите – смотрите премьеру шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон с 23 сентября на СТБ!

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон – смотрите скоро на СТБ


Премьера – Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон начнется скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

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