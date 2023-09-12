Прем’єра Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон – дивіться з 23 вересня на СТБ

Амбасадор борщу та популяризатор української кухні повертається на ваші екрани! У новому сезоні шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком всесвітньо відомий кухар продовжить відроджувати забуті українські страви та відкривати для вас автентичні смакові поєднання. Не пропустіть – дивіться прем’єру шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон з 23 вересня на СТБ!