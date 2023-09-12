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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
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Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

Прем’єра Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон – дивіться з 23 вересня на СТБ

12.09.2023

Амбасадор борщу та популяризатор української кухні повертається на ваші екрани! У новому сезоні шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком всесвітньо відомий кухар продовжить відроджувати забуті українські страви та відкривати для вас автентичні смакові поєднання. Не пропустіть – дивіться прем’єру шоу Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон з 23 вересня на СТБ!

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон – дивіться скоро на СТБ


Прем'єра – Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком 2 сезон почнеться скоро на СТБ. Дивіться нові випуски Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

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