«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: в 13 выпуске проект посетит Даша Астафьева

Страстная украинка, которая влюблена в наших защитников и без ума от украинского вкуса — Даша Астафьева. В 13 выпуске она посетит кухню проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», где добавит к блюдам свою таинственную и привораживающую специю. Не пропустите уже завтра, 17 июня, 13 выпуск кулинарного шоу в 10:10 на СТБ!

Модель, певица, волонтер — Даша Астафьева — посетит шеф-повара с винегретом, чтобы Евгений сделал это блюдо более родным и украинизированным. Однако неожиданностью окажется, что этот салат совсем не советский, а уходит своими корнями из Франции.

«Винегрет с французского переводится как уксус. Мне кажется, что сегодня мы его не супер изменим, а приготовим так, как должно быть в Украине. И точно не так, как его делали в Советском союзе», — сообщит Клопотенко.

А будут готовить по аутентичному рецепту, и сделают винегрет как… соус!

А тем временем Даша расскажет о своей новой деятельности: «Мы с командой создали мобильное приложение с аудиоверсиями известных украинских книг. Толчком было то, что украинцы мало читали своего родного… Захотелось создать место, где будет собрано много литературы. Ты же видишь, сколько сегодня враг пытается уничтожить нашего. Так что, если наши люди не возьмутся ответственно и за культуру, мы можем ее потерять».

О волонтерской деятельности, личной жизни, планах на будущее Даши смотрите в 13 выпуске проекта «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Кроме того, ведущий покажет, как готовить интересные старинные рецепты, которыми вдохновлялись наши легендарные предки. Включайте СТБ уже в эту субботу, 17 июня, в 10:10 и открывайте вместе такой богатый вкус украинской гастрономии.

Video: Что будет в 13 выпуске проекта "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 13 выпуска долгожданной кулинарной премьеры "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Что будет в 13 выпуске от 17.06.2023, и кто посетит шоу — в материале

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ