«Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком»: у 13 випуску на проєкт завітає Даша Астаф’єва

Палка українка, яка закохана в наших захисників і без тями від українського смаку — Даша Астаф‘єва. У 13 випуску вона завітає на кухню проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком», де додасть до страв свою таємничу і приворожуючу спецію. Не пропустіть вже завтра, 17 червня, 13 випуск кулінарного шоу о 10:10 на СТБ!

Модель, співачка, волонтерка — Даша Астаф’єва — завітає в гості до шеф-кухаря з вінегретом, аби Євген зробив цю страву більш рідною й українізованою. Проте несподіванкою виявиться, що цей салат зовсім не радянській, а бере своє коріння з Франції.

«Вінегрет з французької перекладається як оцет. Мені здається, що сьогодні ми його не супер змінимо, а приготуємо так, як має бути в Україні. І точно не так, як робили його в Радянському союзі», — повідомить Клопотенко.

А готуватимуть за автентичним рецептом, і зроблять вінегрет як… соус!

А тим часом, Даша розповість про свою нову діяльність: «Ми з командою створили мобільний застосунок з аудіоверсіями відомих українських книжок. Поштовхом було те, що українці мало читали свого рідного… Захотілося створити місце, де буде зібрано багато літератури. Ти ж бачиш, скільки сьогодні ворог намагається знищити нашого. Тож якщо наші люди не візьмуться відповідально і за культуру, ми можемо її втратити».

Про волонтерську діяльність, особисте життя, плани на майбутнє Даші дивіться у 13 випуску проєкту «Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком». Крім того, ведучий покаже, як готувати цікаві старовинні рецепти, якими надихались наші легендарні предки. Вмикайте СТБ вже цієї суботи, 17 червня, о 10:10 і відкривайте разом такий багатий на смаки світ української гастрономії.

Video: Що буде в 13 випуску проєкту "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" Анонс 13 випуску довгоочікуваної кулінарної прем'єри "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком". Що буде у 13 випуску від 17.06.2023, та хто завітає — у матеріалі

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