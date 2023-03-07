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Премьера Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком – смотрите скоро на СТБ

07.03.2023

В новом проекте СТБ Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком амбассадор борща с новой стороны откроет для вас украинскую кухню. Вы узнаете уникальные рецепты традиционных блюд, которые вы сможете приготовить дома и порадовать себя и родных необычными вкусами. Готовьте и ешьте украинское – смотрите премьеру проекта Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком скоро на СТБ.

Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком – смотрите скоро на СТБ


Премьера – Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком начнется скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком

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