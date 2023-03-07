Прем’єра Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком – дивіться скоро на СТБ

У новому проєкті СТБ Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком амбасадор борщу з нового боку відкриє для вас українську кухню. Ви дізнаєтесь унікальні рецепти традиційних страв, які ви зможете приготувати вдома та потішити себе й рідних незвичайними смаками. Готуйте та їжте українське – дивіться прем’єру проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком скоро на СТБ.