Прем’єра Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком – дивіться скоро на СТБ
07.03.2023
У новому проєкті СТБ Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком амбасадор борщу з нового боку відкриє для вас українську кухню. Ви дізнаєтесь унікальні рецепти традиційних страв, які ви зможете приготувати вдома та потішити себе й рідних незвичайними смаками. Готуйте та їжте українське – дивіться прем’єру проєкту Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком скоро на СТБ.
Video: Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком – дивіться скоро на СТБ
Прем'єра – Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком почнеться скоро на СТБ. Дивіться нові випуски Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком