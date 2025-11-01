МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт в 11 випуску від 01.11.2025

Хто покинув «МастерШеф-16» в 11 випуску від 01.11.2025: випробуванням на кмітливість, витримку і фантазію

11 випуск кулінарного проєкту «МастерШеф-16» став для учасників справжнім випробуванням на кмітливість, витримку і фантазію. Судді підготували для аматорів три непрості завдання, з якими впоралися не всі. Хто покинув «МастерШеф-16» у 11 випуску від 01.11.2025 та як пройшов тиждень — читайте в матеріалі STB.UA.

Як пройшов 11 випуск МастерШеф 16 сезон

Перший конкурс судді назвали Днем несподіваних поворотів і зламаних очікувань.

«Цей конкурс стане експериментом і для вас, і для нас. Адже запрошений суддя — кулінарний експерт вузького профілю. Ваше завдання — обвести його «навколо пальця». А точніше — не самого експерта, а його смакові рецептори», — оголосили судді.

Запрошеним гостем став Алік Мкртчян — фіналіст першого сезону «МастерШеф. Професіонали» та справжній знавець м’яса. Але в цьому конкурсі Алік мав не лише оцінювати, а й вгадати, який саме білок використали аматори у страві.

Учасники поділилися на три команди: синіх очолила Єва, у червоних капітаном стала Дар’я, а в жовтих — Галина.

Умови конкурсу: кожен аматор із команди мав приготувати одну страву у двох екземплярах, де «зіркою» мав бути певний білок. Але головне завдання учасників — приготувати страви так, аби Алік не зміг здогадатися, який саме білок там використано.

– «Є безліч технік як змінити структуру мʼяса. І сьогодні вам доведеться застосувати всі свої вміння, згадати все, що ви знаєте, зробити все можливе і неможливе, щоб обдурити Аліка», – сказали судді.

Прихована умова, про яку Алік не знав: щонайменше половина страв кожної команди мала бути з рослинним замінником м’яса. Одну страву куштував запрошений експерт, іншу — судді. Якщо Алік не вгадував, який білок використано у страві, судді оцінювали її за 10-бальною шкалою. Якщо ж експерт вгадував, яке м’ясо там використано, — судді ставили оцінку за 5-бальною шкалою.

Після напруженої боротьби перемогу здобула жовта команда, а Галина отримала шеф-ніж. А от програла синя команда і Єва та Наталя одягнули чорні фартухи.

Другий конкурс: день андердогів

– Настав саме той день. День, коли останні стануть першими, непопулярні стануть визначальними. День відплати на МастерШеф, – оголосили судді на початку другого конкурсу.

Цього разу в центрі уваги опинилась трійка так званих андердогів — учасників, яких зазвичай обирають у команди останніми. Ними стали Ігор, Євген та Ксенія. Саме вони об’єдналися в одну команду й отримали право сформувати решту команд. Загалом вийшло чотири команди:

Сині: Галина, Сашко, Дар’я

Червоні: Єва, Наталя, Гарік

Зелені: Юра, Віка, Олександр

Жовті (андердоги): Ігор, Євген, Ксенія

Кожен з андердогів отримав шанс довести, що він не найслабший: по черзі вони обирали по одному супернику з кожної команди і страву, яку готуватимуть. Ігор змагався з Наталею, Вікторією та Дар’єю, Ксенія — з Олександром, Сашком і Гаріком, а Женя — з Галиною, Юрою та Євою.

Кожна четвірка отримувала оцінки від суддів: найкраща страва — 4 бали, найгірша — 1 бал.

За підсумками конкурсу, сині здобули 11 балів, червоні — 8 балів, а зелені та жовті по 5 балів. Чорні фартухи після конкурсу отримали Юрій та Ксенія.

Хто покинув МастерШеф 16 сезон в 11 випуску від 01.11.2025

Битва чорних стала справжнім випробуванням для аматорів. Учасники мали приготувати одну страву — основну або десерт, але з п’ятьма консервами, які вони відкривали наосліп! Їм потрібно було не просто використати вміст банок, а зробити так, щоб страва не нагадувала консерви.

З продуктової комори учасники могли взяти максимум 5 продуктів, аби врятувати смак своєї страви. На виконання завдання аматори мали 1 годину.

За результатами Битви чорних в 11 випуску МастерШеф 16 сезон від 01.11.2025 проєкт покинула Ксенія Воробйова.

