МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт в 11 випуску від 01.11.2025

Проєкти
Холостяк
Холостяк
 Зважені та щасливі
Зважені та щасливі
 МастерШеф
МастерШеф
 Супермама
Супермама
 Смак дитинства
Смак дитинства
 Серіали
Серіали
 К.О.Д
К.О.Д
 Сліпа
Сліпа
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Один за всіх
Один за всіх
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Хто покинув «МастерШеф-16» в 11 випуску від 01.11.2025: випробуванням на кмітливість, витримку і фантазію

01.11.2025

11 випуск кулінарного проєкту «МастерШеф-16» став для учасників справжнім випробуванням на кмітливість, витримку і фантазію. Судді підготували для аматорів три непрості завдання, з якими впоралися не всі. Хто покинув «МастерШеф-16» у 11 випуску від 01.11.2025 та як пройшов тиждень — читайте в матеріалі STB.UA.

МастерШеф 16 сезон 11 випуск

Як пройшов 11 випуск МастерШеф 16 сезон

Перший конкурс судді назвали Днем несподіваних поворотів і зламаних очікувань.

«Цей конкурс стане експериментом і для вас, і для нас. Адже запрошений суддя — кулінарний експерт вузького профілю. Ваше завдання — обвести його «навколо пальця». А точніше — не самого експерта, а його смакові рецептори», — оголосили судді.

Запрошеним гостем став Алік Мкртчян — фіналіст першого сезону «МастерШеф. Професіонали» та справжній знавець м’яса. Але в цьому конкурсі Алік мав не лише оцінювати, а й вгадати, який саме білок використали аматори у страві.

МастерШеф 16 сезон 11 випуск

Учасники поділилися на три команди: синіх очолила Єва, у червоних капітаном стала Дар’я, а в жовтих — Галина.

Умови конкурсу: кожен аматор із команди мав приготувати одну страву у двох екземплярах, де «зіркою» мав бути певний білок. Але головне завдання учасників — приготувати страви так, аби Алік не зміг здогадатися, який саме білок там використано.

– «Є безліч технік як змінити структуру мʼяса. І сьогодні вам доведеться застосувати всі свої вміння, згадати все, що ви знаєте, зробити все можливе і неможливе, щоб обдурити Аліка», – сказали судді.

МастерШеф 16 сезон 11 випуск

Прихована умова, про яку Алік не знав: щонайменше половина страв кожної команди мала бути з рослинним замінником м’яса. Одну страву куштував запрошений експерт, іншу — судді. Якщо Алік не вгадував, який білок використано у страві, судді оцінювали її за 10-бальною шкалою. Якщо ж експерт вгадував, яке м’ясо там використано, — судді ставили оцінку за 5-бальною шкалою.

МастерШеф 16 сезон 11 випуск

МастерШеф 16 сезон 11 випуск

МастерШеф 16 сезон 11 випуск

Після напруженої боротьби перемогу здобула жовта команда, а Галина отримала шеф-ніж. А от програла синя команда і Єва та Наталя одягнули чорні фартухи.

Другий конкурс: день андердогів

– Настав саме той день. День, коли останні стануть першими, непопулярні стануть визначальними. День відплати на МастерШеф, – оголосили судді на початку другого конкурсу.

Цього разу в центрі уваги опинилась трійка так званих андердогів — учасників, яких зазвичай обирають у команди останніми. Ними стали Ігор, Євген та Ксенія. Саме вони об’єдналися в одну команду й отримали право сформувати решту команд. Загалом вийшло чотири команди:

  • Сині: Галина, Сашко, Дар’я
  • Червоні: Єва, Наталя, Гарік
  • Зелені: Юра, Віка, Олександр
  • Жовті (андердоги): Ігор, Євген, Ксенія

Кожен з андердогів отримав шанс довести, що він не найслабший: по черзі вони обирали по одному супернику з кожної команди і страву, яку готуватимуть. Ігор змагався з Наталею, Вікторією та Дар’єю, Ксенія — з Олександром, Сашком і Гаріком, а Женя — з Галиною, Юрою та Євою.

Кожна четвірка отримувала оцінки від суддів: найкраща страва — 4 бали, найгірша — 1 бал.

За підсумками конкурсу, сині здобули 11 балів, червоні — 8 балів, а зелені та жовті по 5 балів. Чорні фартухи після конкурсу отримали Юрій та Ксенія.

Хто покинув МастерШеф 16 сезон в 11 випуску від 01.11.2025

Битва чорних стала справжнім випробуванням для аматорів. Учасники мали приготувати одну страву — основну або десерт, але з п’ятьма консервами, які вони відкривали наосліп! Їм потрібно було не просто використати вміст банок, а зробити так, щоб страва не нагадувала консерви.

З продуктової комори учасники могли взяти максимум 5 продуктів, аби врятувати смак своєї страви. На виконання завдання аматори мали 1 годину.

За результатами Битви чорних в 11 випуску МастерШеф 16 сезон від 01.11.2025 проєкт покинула Ксенія Воробйова.

МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт в 11 випуску від 01.11.2025

Читайте більше цікавих новин у Instagram та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
МастерШеф 16 сезон 10 випуск
МастерШеф

Хто покинув МастерШеф 16 у 10 випуску від 25.10.2025: неочікуване рішення суддів

 МастерШеф 16 9 випуск
МастерШеф

Екватор сезону: як пройшов 9 випуск МастерШеф-16 і хто покинув проєкт

 МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт в 11 випуску від 01.11.2025
МастерШеф

Від аматора до ресторатора: хто став учасниками 16 сезону кулінарного проєкту?

 МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт в 11 випуску від 01.11.2025
МастерШеф

Вчитель, військова, майстер спорту та фаворит Ектора: хто пройшов далі у 1 випуску «МастерШеф»-16?

 МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт в 11 випуску від 01.11.2025
МастерШеф

Відома дата старту проєкту «МастерШеф»-16 на СТБ

 МастерШеф 16 сезон: хто покинув проєкт в 11 випуску від 01.11.2025
МастерШеф

Хто став переможцем 15 сезону «МастерШеф»?
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати