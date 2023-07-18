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Прем’єра Мастер Шеф 12 сезон – дивіться з 26 серпня на СТБ

18.07.2023

Найкраще кулінарне шоу країни повертається на ваші екрани. 26 серпня відбудеться прем’єра Мастер Шеф-12! У новому сезону судді розгадуватимуть страви, які до цього вони ще не куштували, а учасники готуватимуть кулінарні шедеври, яких ще не бачила кухня кулінарного шоу. На вас чекають незабутні емоції! Не пропустіть нові випуски – дивіться прем’єру проєкту Мастер Шеф 12 сезон з 26.08.2023 на СТБ.

Video: Мастер Шеф 12 – новий сезон стартує 26 серпня на СТБ


Мастер Шеф 12 сезон – що буде у новому сезоні? Анонс нового 12 сезону програми Мастер Шеф

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