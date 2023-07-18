Мастер Шеф 12 – новый сезон стартует 26 августа на СТБ

Премьера Мастер Шеф 12 сезон – смотрите с 26 августа на СТБ

Лучшее кулинарное шоу страны возвращается на ваши экраны. 26 августа состоится премьера Мастер Шеф-12! В новом сезоне судьи будут разгадывать блюда, которые до этого они еще не пробовали, а участники будут готовить кулинарные шедевры, которых еще не видела кухня кулинарного шоу. Вас ждут незабываемые эмоции! Не пропустите новые выпуски – смотрите премьеру проекта Мастер Шеф 12 сезон с 26.08.2023 на СТБ.