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Премьера Мастер Шеф 12 сезон – смотрите с 26 августа на СТБ

18.07.2023

Лучшее кулинарное шоу страны возвращается на ваши экраны. 26 августа состоится премьера Мастер Шеф-12! В новом сезоне судьи будут разгадывать блюда, которые до этого они еще не пробовали, а участники будут готовить кулинарные шедевры, которых еще не видела кухня кулинарного шоу. Вас ждут незабываемые эмоции! Не пропустите новые выпуски – смотрите премьеру проекта Мастер Шеф 12 сезон с 26.08.2023 на СТБ.

Video: Мастер Шеф 12 – новый сезон стартует 26 августа на СТБ


Мастер Шеф 12 сезон – что будет в новом сезоне? Анонс нового 12 сезона программы Мастер Шеф

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