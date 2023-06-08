«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 17: від яких випробувань залежатиме кулінарний рівень не тільки проєкту, а й України?

Вже цієї суботи, 10 червня, на телеканалі СТБ вийде 17 випуск проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4. На учасників чекає останній ривок і можливість розвіяти всі сумніви. На цьому тижні ставки піднімуться високо, як ніколи. А від випробувань залежатиме кулінарний рівень не тільки проєкту, а й України. Не пропустіть новий випуск від 10.06.2023 на СТБ.

На проєкт завітають поважні гості — офіційний посол Естонії в Україні та тимчасово повірений у справах посольства Туреччини з колегами. Нагадаємо, що Естонія за відсотком ВВП допомагає Україні найбільше. А от славнозвісний турецький Байрактар вже став елементом фольклорності. Чим дивуватимуть професіонали? Чи вдасться вразити морозивом із сала? Та чи опанує Антон Гільчук класику? Невже знову надмірна вигадливість зіграє з ним злий жарт? І як Едуарда рятуватимуть його комунікативні навички в обслуговуванні послів?

Друге випробування буде з особливим рівнем складності. Останній індивідуальний конкурс на шляху до фінального епізоду.

«Справитися з цим завданням — це довести, що ви гідні фіналу. На цих картках назви алергенів, які часто трапляються у відвідувачів. Кожен учасник має приготувати дві страви — основну і десерт. Але…», — пояснять судді.

Що ж це за суттєве «але», яке завадить багатьом тямитися за крок до фіналу? Про які алергени йтиме мова? І невже суперники намагатимуться замінити складові на аналоги, аби не викликати алергічну реакцію у відвідувачів? Штрудель без яблук, бургер без борошна, медовик без меду?

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 17 випуск: анонс від 10.06.2023 МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 17 випуску? Дивіться анонс 17 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 10.06.2023 на сайті СТБ

І на останок, головне: що відрізняє професіонала від аматора? Здатність виправляти власні помилки! Якою буде остання битва чорних сезону «МастерШеф. Професіонали»-4? Не пропустіть 10 червня о 19:00 на СТБ!

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