«МастерШеф. Профессионалы»-4 выпуск 17: от каких испытаний будет зависеть кулинарный уровень не только проекта, но и Украины?

Уже в эту субботу, 10 июня, на телеканале СТБ выйдет 17 выпуск проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4. Участников ждет последний рывок и возможность развеять все сомнения. На этой неделе ставки поднимутся высоко, как никогда. А от испытаний будет зависеть кулинарный уровень не только проекта, но и Украины. Не пропустите новый выпуск от 10.06.2023 на СТБ.

Проект посетят уважаемые гости — официальный посол Эстонии в Украине и временно поверенный в делах посольства Турции с коллегами. Напомним, что Эстония по проценту ВВП помогает Украине больше всего. А вот знаменитый турецкий Байрактар уже стал элементом фольклорности. Чем будут удивлять профессионалы? Удастся ли поразить мороженым из сала? Освоит ли Антон Гильчук классику? Неужели снова чрезмерная вычурность сыграет с ним злую шутку? И как Эдуарда будут спасать его коммуникативные навыки в обслуживании послов?

Второе испытание будет с особым уровнем сложности. Последний индивидуальный конкурс по пути к финальному эпизоду.

«Справиться с этой задачей – это доказать, что вы достойны финала. На этих карточках названия аллергенов, часто встречающихся у посетителей. Каждый участник должен приготовить два блюда – основное и десерт. Но…», – объяснят судьи.

Что же это за существенное «но», которое помешает многим соображать в шаге от финала? О каких аллергенах будет идти речь? И неужели соперники постараются заменить составляющие на аналоги, чтобы не вызвать аллергическую реакцию у посетителей? Штрудель без яблок, бургер без муки, медовик без меда?

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 17 выпуск: анонс от 10.06.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 17 выпуске? Смотрите анонс 17 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 10.06.2023 на сайте СТБ

И в заключение, главное: что отличает профессионала от любителя? Способность исправлять ошибки! Какова будет последняя битва черных сезона «МастерШеф. Профессионалы»-4? Не пропустите 10 июня в 19:00 на СТБ!

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