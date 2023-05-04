«МастерШеф. Професіонали»-4: невже лідери замінять суддів на дегустації 12 випуску?

Вже цієї суботи, 6 травня, у 12 випуску проєкту «МастерШеф. Професіонали»-4 судді нагають учасникам, що вони конкуренти. Десятка найсильніших кухарів країни зіткнеться з умовами, які змусять їх думати тільки про себе. А от про дружбу доведеться забути! Невже така конкуренція призведе до того, що професіонали вирішуватимуть, хто саме поїде додому? І як лідери замінять суддів на дегустації? Не пропустіть 12 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 на СТБ!

Робота в ресторані — це завжди спільна праця. Перший конкурс буде командним. Судді дозволять учасникам самостійно сформуватися в групи. Невже суперники схитрують, об’єднавшись лідерами проти слабших? Як доля зіграє злий жарт із занадто впевненими кухарями?

Та це ще не все! Друге випробування судді анонсують як одне з найскладніших за історію сезону. Впоратися з ним — значить бути гідним десятки «МастерШеф. Професіонали». Рівень складності залежатиме від… суперників. Отруїти життя колезі, або допомогти конкуренту? Мати друзів, які є прямими суперниками, — це розкіш, яка існує тільки на кухні проєкту. Тож професіоналам доведеться підкладати свиню іншим, аби утриматися в шоу!

Як приготувати тірамісу, якщо ти маєш складові для карбонари? З такими перепонами зіткнеться Сашко Гриценко. А от Артему Кабулахіну доведеться подавати ребра BBQ, хоча з продуктів матиме капусту, і жодного виду м’яса.

І хто з учасників контролюватиме процеси приготування страв на битві чорних? Невже судді нададуть таку перевагу одному з кухарів? Та чому це призведе до того, що учасник вирішить взагалі попрощатися з колегою?

Video: МастерШеф. Професіонали 4 сезон 12 випуск: анонс від 06.05.2023 МастерШеф. Професіонали-4, що буде у 12 випуску? Дивіться анонс 12 випуску МастерШеф. Професіонали 4 сезон від 06.05.2023 на сайті СТБ

Не пропустіть 12 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 вже у суботу, 6 травня, о 19:00 на СТБ!

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