«МастерШеф. Профессионалы»-4: неужели лидеры заменят судей на дегустации 12 выпуска?

Уже в эту субботу, 6 мая, в 12 выпуске проекта «МастерШеф. Профессионалы»-4 судьи напомнят участникам, что они конкуренты. Десятка сильнейших поваров страны столкнется с условиями, которые заставят их думать только о себе. А вот о дружбе придется забыть! Неужели такая конкуренция приведет к тому, что профессионалы будут решать, кто поедет домой? И как лидеры заменят судей на дегустации? Не пропустите 12 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 на СТБ!

Работа в ресторане – это всегда общий труд. Первый конкурс будет командным. Судьи разрешат участникам самостоятельно сформироваться в группы. Неужели соперники схитрят, объединившись лидерами против более слабых? Какую злую шутку сыграет судьба со слишком уверенными поварами?

И это еще не все! Второе испытание судьи анонсируют как одно из самых сложных в истории сезона. Справиться с ним – значит быть достойным десятки «МастерШеф. Профессионалы». Уровень сложности будет зависеть от… соперников. Отравить жизнь коллеге или помочь конкуренту? Иметь друзей, которые являются прямыми соперниками, – это роскошь, которая существует только на кухне проекта. Так что профессионалам придется подкладывать свинью другим, чтобы удержаться в шоу!

Как приготовить тирамису, если у тебя есть составляющие для карбонары? С такими препятствиями столкнется Саша Гриценко. А вот Артему Кабулахину придется подавать ребра BBQ, хотя из продуктов будет капуста, и ни одного вида мяса.

И кто из участников будет контролировать процессы приготовления блюд на битве черных? Неужели судьи предоставят такой шанс одному из поваров? И как это приведет к тому, что участник решит вообще попрощаться с коллегой?

Video: МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 12 выпуск: анонс от 06.05.2023 МастерШеф. Профессионалы-4, что будет в 12 выпуске? Смотрите анонс 12 выпуска МастерШеф. Профессионалы 4 сезон от 06.05.2023 на сайте СТБ

Не пропустите 12 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 уже в субботу, 6 мая, в 19:00 на СТБ!

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