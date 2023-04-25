Проєкти
МастерШеф
МастерШеф
 Позивний Надія
Позивний Надія
 Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком
 Серіали
Серіали
 ДНК. Свої
ДНК. Свої
 Супермама
Супермама
 Ранок у великому місті
Ранок у великому місті
 Неймовірна правда про зірок
Неймовірна правда про зірок
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Україна: кулінарний фронт
Україна: кулінарний фронт
Всі проєкти
ru
МастерШеф

Сирники: рецепт від Володимира Ярославського

25.04.2023

Сирники проста, корисна і дуже смачна страва. Також вона ідеально підходить для легкого та поживного сніданку. Своїм рецептом поділився суддя «МастерШеф. Битва сезонів» Володимир Ярославський. Покроковий рецепт приготування сирників читайте в матеріалі.

Сырники

Більше на тему: Тістечко «Шу»: рецепт від Єфима Кравченка

Інгредієнти:

  • сир (віджатий) 300 г
  • яйця 1 шт.
  • цукор 25 г
  • борошно 50 г (2 великі ложки з гіркою)

Приготування:

  1. Змішати сир, яйце і цукор виделкою.
  2. Додати борошно і ще раз перемішати.
  3. Викласти на дошку або стіл, присипаний борошном.
  4. Сформувати «ковбасу», нарізати ножем і сформувати сирники.
  5. Обсмажити з обох сторін до рум’яності, потім запекти в духовці.
  6. Або досмажити ще по 1 разу з обох боків уже під кришкою. В цьому разі не робіть вироби дуже товстими.
  7. Подаємо з тим, що ви любите сметана, варення або згущене молоко.
  8. На фото так подаю у себе в ресторані.
Переглянути цей допис в Instagram

Смачного!

Джерело: фото взято з Instagram yaroslavskyi_vova

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Читайте також
Сирники: покроковий рецепт
МастерШеф

Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

 Сирники: покроковий рецепт
МастерШеф

«МастерШеф» 2023: розпочато кастинг аматорів у новий сезон

 Сирники: покроковий рецепт
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 11: нові українські страви

 Сирники: покроковий рецепт
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4: яка унікальна можливість чекає на учасників у 11 випуску?

 Сирники: покроковий рецепт
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4 випуск 10: як нагодувати любительку випічки з алергією на глютен

 Сирники: покроковий рецепт
МастерШеф

«МастерШеф. Професіонали»-4: у 10 випуску учасники стануть свідками побачення Ольги та Володимира
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати