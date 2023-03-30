МастерШеф. Професіонали 4 сезон 8 випуск: анонс від 01.04.2023

«МастерШеф. Професіонали»-4: невже у 8 випуску учасники самостійно обиратимуть, хто надіне чорних фартух?

Вже цієї суботи, 1 квітня, вийде 8 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Професіонали»-4. П’ятнадцятка найкращих опиниться в незвичних для себе умовах, адже судді зроблять все можливе, аби вони працювали не з друзями, а зі справжніми конкурентами! Якими ще випробовуваннями запам’ятається 8 тиждень? І хто поїде додому після битви чорних — дивіться у суботу о 19:00 на СТБ!

Ектор помітив, що упродовж всіх випусків професіонали обирають до себе у команди ліпших друзів. Та це не про гастрономічний бізнес, адже ресторатори завжди стикаються з шаленою конкуренцією. Тож настав час створити ті групи, у яких учасники самостійно обиратимуть тих, кому дістанеться чорних фартух.

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Крім того, капітани вчитимуться відрізняти якісні страви, оцінювати їх і приймати рішення, чи подавати на стіл. Невже друзі Сашко Дімітров та Віктор Волошин опинять у ситуації, коли хтось буде вимушений відправити опонента до аутсайдерів?

У другому випробування професіонали тренуватимуть смакові рецептори. Страви-пастки, приховані складові і підсилювачі смаку траплятимуться кожному. Проте не всі можуть орієнтуватися у великій палітрі смакових відтінків. Хто вгадає лише один з двадцяти інгредієнтів? Як Анастасія Шевченко розбере на смакові молекули не десертну страву? І хто ще до початку кулінарного процесу відправиться на балкон?

Не пропустіть 8 випуск шоу «МастерШеф. Професіонали»-4 вже у суботу, 1 квітня, о 19:00 на СТБ!

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