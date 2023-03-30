МастерШеф. Профессионалы 4 сезон 8 выпуск: анонс от 01.04.2023

«МастерШеф. Профессионалы»-4: неужели в 8 выпуске участники будут самостоятельно выбирать, кто наденет черный фартук?

Уже в эту субботу, 1 апреля, выйдет 8 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4. Пятнадцатка лучших окажется в необычных для себя условиях, ведь судьи сделают все возможное, чтобы они работали не с друзьями, а с настоящими конкурентами! Какими еще испытаниями запомнится 8 неделя? И кто поедет домой после битвы черных – смотрите в субботу в 19:00 на СТБ!

Эктор заметил, что на протяжении всех выпусков профессионалы выбирают к себе в команды лучших друзей. Но это не о гастрономическом бизнесе, ведь рестораторы всегда сталкиваются с бешеной конкуренцией. Поэтому пора создать те группы, в которых участники будут самостоятельно выбирать, кому достанется черных фартук.

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Кроме того, капитаны будут учиться отличать качественные блюда, оценивать их и принимать решения, подавать ли на стол. Неужели друзья Саша Димитров и Виктор Волошин окажутся в ситуации, когда кто-то будет вынужден отправить оппонента в аутсайдеры?

Во втором испытании профессионалы будут тренировать вкусовые рецепторы. Блюда-ловушки, скрытые составляющие и усилители вкуса будут встречаться каждому. Однако не все могут ориентироваться в большой палитре вкусовых оттенков. Кто угадает только один из двадцати ингредиентов? Как Анастасия Шевченко разберет на вкусовые молекулы не десертное блюдо? И кто еще до начала кулинарного процесса отправится на балкон?

Не пропустите 8 выпуск шоу «МастерШеф. Профессионалы»-4 уже в субботу, 1 апреля, в 19:00 на СТБ!

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