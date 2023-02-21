Яйце-пашот: покроковий рецепт від Пави

Яйце-пашот від Пави

Яйцями-пашот називають яйця, зварені у воді без шкаралупи. Смак таких яєць дуже ніжний, кремовий, м’який – саме за це їх так люблять французи. Переможець «МастерШеф»-7 Вадим Бжезинський, він же Пава, розповів, як приготувати яйце-пашот.

Інгредієнти:

невелика каструля води

яйце – 1 шт.

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Приготування:

Перед тим, як вибити яйце у воду, слід обов’язково помішати її вінчиком, щоб посередині утворилася воронка. Яйце потрібно опустити саме в цю воронку. Завдяки її руху білок буде обволікати жовток. Від того, наскільки довго яйце залишається в гарячій воді, залежить щільність жовтка. Якщо варити 2 – 3 хв. – жовток виходить кремоподібним. Близько 5 хвилин – більш щільним. Більше 7 хвилин – яйце буде зварене круто.

Смачного!

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