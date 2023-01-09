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МастерШеф

Прем’єра Мастер Шеф. Професіонали 4 сезон – дивіться скоро на СТБ

09.01.2023

Легендарне кулінарне реаліті країни повертається – дивіться прем’єру шоу Мастер Шеф. Професіонали 4 сезон скоро на СТБ!

Попри випробування, які зараз проходять усі українці, ми готові заради них рухатися вперед. У новому сезоні кулінарного проєкту найкращі кухарі дивуватимуть геніальними ідеями, незвичайними смаковими поєднаннями та професіоналізмом. Фондан із хруща, реп’яхи – такого ви точно ще не бачили та не куштували. Не пропустіть прем’єру Мастер Шеф. Професіонали 4 сезон – дивіться скоро на СТБ.

Video: Мастер Шеф Професіонали 4 сезон – дивіться скоро на СТБ


Дивіться Мастер Шеф Професіонали 4 сезон скоро на СТБ. Дізнайтеся, що чекає на глядачів у новому сезоні і які яскраві учасники у Професіонали 4 сезон змагатимуться за перемогу у Мастер Шеф

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