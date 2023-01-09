Прем’єра Мастер Шеф. Професіонали 4 сезон – дивіться скоро на СТБ

Легендарне кулінарне реаліті країни повертається – дивіться прем’єру шоу Мастер Шеф. Професіонали 4 сезон скоро на СТБ!

Попри випробування, які зараз проходять усі українці, ми готові заради них рухатися вперед. У новому сезоні кулінарного проєкту найкращі кухарі дивуватимуть геніальними ідеями, незвичайними смаковими поєднаннями та професіоналізмом. Фондан із хруща, реп’яхи – такого ви точно ще не бачили та не куштували. Не пропустіть прем’єру Мастер Шеф. Професіонали 4 сезон – дивіться скоро на СТБ.