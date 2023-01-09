Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 4 сезон – смотрите скоро на СТБ

Легендарное кулинарное реалити страны возвращается – смотрите премьеру шоу Мастер Шеф. Профессионалы 4 сезон скоро на СТБ!

Несмотря на испытания, которые проходят все украинцы, мы готовы ради них двигаться вперед. В новом сезоне кулинарного проекта лучшие повара будут удивлять гениальными идеями, необычными вкусовыми сочетаниями и профессионализмом. Фондан из майского жука, репейники – такого вы точно еще не видели и не пробовали. Не пропустите премьеру Мастер Шеф. Профессионалы 4 сезон – смотрите скоро на СТБ.