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МастерШеф

Премьера Мастер Шеф. Профессионалы 4 сезон – смотрите скоро на СТБ

09.01.2023

Легендарное кулинарное реалити страны возвращается – смотрите премьеру шоу Мастер Шеф. Профессионалы 4 сезон скоро на СТБ!

Несмотря на испытания, которые проходят все украинцы, мы готовы ради них двигаться вперед. В новом сезоне кулинарного проекта лучшие повара будут удивлять гениальными идеями, необычными вкусовыми сочетаниями и профессионализмом. Фондан из майского жука, репейники – такого вы точно еще не видели и не пробовали. Не пропустите премьеру Мастер Шеф. Профессионалы 4 сезон – смотрите скоро на СТБ.

Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон — смотрите скоро на СТБ


Смотрите Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон скоро на СТБ. Узнайте, что ждет зрителей в новом сезоне и какие яркие участники в Профессионалы 4 сезон сразятся за победу в Мастер Шеф

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