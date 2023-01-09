Мастер Шеф Професіонали 4 сезон – дивіться прем'єрний випуск скоро на СТБ

Новий сезон Мастер Шеф. Професіонали-4 стартує скоро на СТБ

Не пропустіть довгоочікуване повернення – новий сезон Мастер Шеф. Професіонали-4 стартує скоро на СТБ!

У новому сезоні найкращі кухарі країни підуть на все, аби здивувати легендарних Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. На вас чекає справжнє переосмислення кулінарії, високий професіоналізм, непересічні ідеї, яскраві смаки й оригінальні поєднання. Залишайтеся з нами – дивіться прем’єру нового сезону Мастер Шеф. Професіонали-4 скоро на СТБ.