Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон — смотрите премьерный выпуск скоро на СТБ

Новый сезон Мастер Шеф. Профессионалы-4 стартует скоро на СТБ

Не пропустите долгожданное возвращение – новый сезон Мастер Шеф. Профессионалы-4 стартует скоро на СТБ!

В новом сезоне лучшие повара страны пойдут на все, чтобы удивить легендарных Эктора Хименес-Браво, Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского. Вас ждет настоящее переосмысление кулинарии, высокий профессионализм, незаурядные идеи, яркие вкусы и оригинальные сочетания. Оставайтесь с нами – смотрите премьеру нового сезона Мастер Шеф. Профессионалы-4 скоро на СТБ.