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МастерШеф

Новый сезон Мастер Шеф. Профессионалы-4 стартует скоро на СТБ

09.01.2023

Не пропустите долгожданное возвращение – новый сезон Мастер Шеф. Профессионалы-4 стартует скоро на СТБ!

В новом сезоне лучшие повара страны пойдут на все, чтобы удивить легендарных Эктора Хименес-Браво, Ольгу Мартыновскую и Владимира Ярославского. Вас ждет настоящее переосмысление кулинарии, высокий профессионализм, незаурядные идеи, яркие вкусы и оригинальные сочетания. Оставайтесь с нами – смотрите премьеру нового сезона Мастер Шеф. Профессионалы-4 скоро на СТБ.

Video: Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон — смотрите премьерный выпуск скоро на СТБ


Премьера – Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон начнется уже скоро на СТБ. Смотрите новые выпуски Мастер Шеф Профессионалы 4 сезон

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