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МастерШеф

Хто став переможцем шоу «МастерШеф. Битва сезонів»

24.12.2022

Стало відомо, хто здобув перемогу в шоу «МастерШеф. Битва сезонів». Відбулося останнє випробування, після якого ми дізналися ім’я переможця. Хто став володарем грошового призу і звання найкращого кулінара країни ― читайте в матеріалі STB.UA.

Хто виграв Майстер Шеф Битва сезонів: Олександр Цвігун

Переможцем «МастерШеф. Битва сезонів» став Олександр Цвігун.

Олександр ― талановитий юний кулінар. У 19 років він поїхав до Польщі набиратися досвіду в найкращому ресторані міста Щецина. Шеф йому довіряв, і тому ближче до завершення роботи Сашко вже був су-шефом і допомагав навчати новеньких. Юний фахівець став фіналістом на «МастерШеф. Професіонали»-2. Зараз розвиває українську гастрономію, а українська кухня ― його основна любов. 

Хто виграв Майстер Шеф Битва сезонів: Олександр Цвігун Хто виграв Майстер Шеф Битва сезонів: Олександр Цвігун Хто виграв Майстер Шеф Битва сезонів: Олександр Цвігун Хто виграв Майстер Шеф Битва сезонів: Олександр Цвігун

У суперфіналі Сашко боровся за перемогу з Владом і Олександром. На балконі були родичі суперфіналістів і решта учасників «МастерШеф. Битва сезонів». Після оголошення результатів ніхто не стримував своїх емоцій. Особливо раділи учасники проєкту.  Олександр володіє багатьма техніками, невпинно працює над собою, а його кулінарний шлях виходить на новий щабель розвитку!

Хто виграв Майстер Шеф Битва сезонів: Олександр Цвігун

Хто виграв Майстер Шеф Битва сезонів: Олександр Цвігун

Хто виграв Майстер Шеф Битва сезонів: Олександр Цвігун

Редакція STB.UA вітає талановитого кухаря з перемогою на проєкті «МастерШеф. Битва сезонів»!

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