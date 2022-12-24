Кто выиграл МастерШеф Битва сезонов: Александр Цвигун

Кто стал победителем шоу «МастерШеф. Битва сезонов»

Стало известно, кто одержал победу в шоу «МастерШеф. Битва сезонов». Состоялось последнее испытание, после которого мы узнали имя победителя. Кто стал обладателем денежного приза и звания лучшего кулинара страны – читайте в материале STB.UA.

Победителем «МастерШеф. Битва сезонов» стал Александр Цвигун

Александр – талантливый юный кулинар. В 19 лет он уехал в Польшу набираться опыта в лучшем ресторане Щецина. Шеф ему доверял, и потому ближе к концу работы Саша уже был су-шефом и помогал учить новеньких. Юный специалист стал финалистом на «МастерШеф. Профессионалы»-2. Сейчас развивает украинскую гастрономию, а украинская кухня – его основная любовь.

В суперфинале Саша боролся за победу с Владом и Александром. На балконе были родственники суперфиналистов и остальные участники «МастерШеф. Битва сезонов». После оглашения результатов никто не сдерживал своих эмоций. Особенно радовались участники проекта. Александр владеет многими техниками, неустанно работает над собой, а его кулинарный путь выходит на новую ступень развития.

Редакция STB.UA поздравляет талантливого повара с победой на проекте «МастерШеф. Битва сезонов»!

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