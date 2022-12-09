Круасан: покроковий рецепт

Круасан: рецепт від Івана Мілановича
Готувати круасани – це нескладно! Місцями потрібно бути досить зосередженим, але якщо освоїти цей рецепт від переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича, то перестанете купувати дріжджове листкове тісто у магазинах. Покроковий рецепт приготування круасанів читайте в матеріалі.
Інгредієнти для тіста:
- борошно вищого сорту, тонкого помелу – 250 г
- сіль – 5 г
- свіжі пресовані дріжджі – 10 г
- цукор – 30 г
- вершкове масло – 25 г (кімнатної температури)
- вода – 80 мл
- молоко – 50 мл
Інгредієнти для листкового:
- масло вершкове – 125 г (злегка охолоджуванням)
Приготування: ⠀
- Дріжджі розчинити з цукром і сіллю в молоці кімнатної температури.
- Просіяти борошно і з’єднати всі інгредієнти.
- Вимішувати тісто 10–15 хвилин до гарної пружності.
- Замотати плівкою і відправити в холодильник на 6–8 годин (можна залишити на ніч).
- Потім дістати тісто і розкачати в квадрат розміром 25х25 см.
- Вершкове масло для шарування розкачати в квадрат 15х15 см між двома пергаментами. Найважливіший момент для шарування тіста – масло повинно бути не сильно холодним (буде кришитися) і не теплим (буде танути)! Намагайтеся тримати золоту середину!
- Покласти масло на тісто і закрити конвертом.
- Одержаний квадрат акуратно розгортаємо в довжину (25х60 – 70см). І закриваємо як книжку, по довжині на 3 відсіки. Цю процедуру потрібно повторити тричі!
- Після кожного етапу відправляйте тісто в холодильник на 10–15 хв, щоб масло тримало потрібну температуру. Підсипати муку при розкочуванні. ⠀
- Після шарування тісто треба розкачати і нарізати на трикутники, як на фото знизу. Розкачати завтовшки в 0,8–1 см (розмір трикутників, приблизно, 8 см біля основи зі сторонами 27 см).
- Скрутити круасан, вирівняти і змастити підвзбітим яйцем, для скоринки.
- Тепер круасанам потрібно піднятися. Нагріти духовку на 30 ° (ледве теплу) і поставити в неї деко з щойно закипілою водою.
- Потім дістати круасани і нагріти духовку до 215 °. Випікати 7 хвилин, потім знизити температуру до 165 ° і готувати ще 10–12 хвилин. Залежно від потужності духовки температура і час може відрізнятися.
- Перевіряйте готовність за кольором.
Смачного!
Джерело: Instagram – milan.i.m
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