Как приготовить круассаны: пошаговый рецепт

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МастерШеф

Круассан: рецепт от Ивана Милановича

09.12.2022

Готовить круассаны это несложно! Местами кропотливо, но если освоить этот рецепт от победителя «МастерШеф»-8 Ивана Милановича, то  перестанете покупать дрожжевое слоёное тесто в магазинах. Пошаговый рецепт приготовления круассанов читайте в материале.

Круассан

Ингредиенты для теста:

  • мука высшего сорта, тонкого помола 250 г
  • соль 5 г
  • свежие прессованные дрожжи 10 г
  • сахар 30 г
  • сливочное масло 25 г (комнатной температуры)
  • вода 80 мл
  • молоко 50 мл

Ингредиенты для слоения:

  • масло сливочное 125 г (слегка охложденное)

Приготовление: ⠀

  1. Дрожжи растворить с сахаром и солью в молоке комнатной температуры.
  2. Просеять муку и соединить все ингредиенты. 
  3. Вымешивать тесто 10–15 минут до хорошей упругости.
  4. Замотать пленкой и отправить в холодильник на 68 часов (можно оставить на ночь).
  5. Затем достать тесто и раскатать в квадрат размером 25х25 см.
  6. Сливочное масло для слоения раскатать в квадрат 15х15 см между двумя пергаментами. Самый важный момент для слоения теста масло должно быть не сильно холодным (будет крошиться) и не теплым (будет таять)! Старайтесь держать золотую середину!
  7. Положить масло на тесто и закрыть конвертом.
  8. Получившийся квадрат аккуратно раскатываем в длину (25х60 70см). И закрываем как книжку, по длине на 3 отсека. Эту процедуру нужно повторить трижды! 
  9. После каждого этапа отправляйте тесто в холодильник на 1015 мин, чтобы масло держало нужную температуру. Подсыпайте муку при раскатке.⠀
  10. После слоения тесто нужно раскатать и нарезать на треугольники, как на фото снизу. Раскатать толщиной в 0,81 см (размер треугольников, примерно, 8 см у основания со сторонами 27 см).
  11. Скрутить круассан, выровнять и смазать подвзбитым яйцом, для корочки
  12. Теперь круассанам нужно подняться. Нагреть духовку на 30° (еле теплую) и поставить в неё противень с только что закипевшей водой.
  13. Затем достать круассаны и нагреть духовку до 215°. Выпекать 7 минут, затем снизить температуру до 165° и готовить еще 1012 минут. В зависимости от мощности духовки температура и время может различаться. 
  14. Проверяйте готовность по цвету.
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Приятного аппетита!

Источник: Instagram – milan.i.m

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