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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 8: чи здивують учасники героїв шоу «Хата на тата»?

05.10.2022

У суботу, 8 жовтня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 8 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 8 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф. Битва сезонів 8 випуск: анонс від 08.10.2022

Завдання учасників цього тижня –  влаштувати романтичні вечері для учасників «Хата на тата»! Для двох пар командам необхідно приготувати інструкції для основної страви і десерту. Завдання учасників –  створити конструктор для їхніх майбутніх страв. Аби гості шоу змогли прийти на кухню і скориставшись інструкціями, які писали учасники, приготувати ідеальну вечерю для своїх коханих. Яка команда впорається із цим завданням краще? Дивіться вже цієї суботи!

Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 8: чи здивують учасники героїв шоу «Хата на тата»?

МастерШеф. Битва сезонів що буде у 8 випуску? Дивіться анонс МастерШеф. Битва сезонів випуск 8 від 08.10.2022 в матеріалі СТБ

Не пропустіть 8 випуск кулінарного шоу «МастерШеф. Битва сезонів» цієї суботи, 8 жовтня, о 19:00 на СТБ!

МастерШеф. Битва сезонів 8 випуск: анонс від 08.10.2022

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