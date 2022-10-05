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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 8: удивят ли участники героев шоу «Хата на тата»?

05.10.2022

В субботу, 8 октября, в 19.00 на телеканале СТБ выйдет 8 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 8 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

МастерШеф. Битва сезонов 8 выпуск: анонс от 08.10.2022

Задача участников этой недели – устроить романтические ужины для участников «Хата на тата»! Для двух пар командам необходимо приготовить инструкции по основному блюду и десерту. Задача участников – создать конструктор для их будущих блюд. Чтобы гости шоу смогли прийти на кухню и воспользовавшись инструкциями, которые писали участники, приготовить идеальный ужин для своих любимых. Какая команда справится с этой задачей лучше? Смотрите уже в эту субботу!

Video: «МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 8: удивят ли участники героев шоу «Хата на тата»?

МастерШеф. Битва сезонов, что будет в 8 выпуске? Смотрите анонс МастерШеф. Битва сезонов выпуск 8 от 08.10.2022 в материале СТБ

Не пропустите 8 выпуск кулинарного шоу «МастерШеф. Битва сезонов»  в эту субботу, 8 октября, в 19:00 на СТБ!

МастерШеф. Битва сезонов 8 выпуск: анонс от 08.10.2022

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