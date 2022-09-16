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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 5: хто з учасників не розгадає найпростішу класичну страву?

16.09.2022

У суботу, 17 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 5 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 5 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф.  Битва сезонів 5 випуск: анонс від 17.09.2022

Найяскравіші учасники минулих сезонів продовжують битву на головному кулінарному проєкті країни, щоб з’ясувати, хто з них найкращий! Кулінари поділяться на три команди, відтак кожна вибере по два учасники, які на певний час вийдуть з кухні. Один із них ― «ходяча енциклопедія», що, лише подивившись на страву, зможе визначити її назву та інгредієнти, а другий ― людина з бездоганними смаковими рецепторами. Решта ж муситимуть приготувати якомога більше класичних страв, які матимуть вигляд однієї страви, але смак іншої. Долю команд визначать не судді, а випробувачі, яких обрали раніше. Закінчивши роботу, команди вийдуть до кімнати, а їхні обрані колеги по черзі завітають на кухню. Перший учасник повинен буде лише за виглядом визначити, яка перед ним страва. А другий покуштує її із зав’язаними очима і спробує вгадати, що на тарілці. Якщо обидва учасники правильно назвуть страви, які загадала команда, то їх зарахують. Якщо один із них припуститься помилки у визначенні, за нього бал не дадуть. Команда, яка набере найменшу кількість балів, програє.

Чи впораються досвідчені кулінари з непростим завданням? Дивіться завтра, 17 вересня, в ефірі СТБ!

Більше на тему: Шарлотка «Антонівський міст»: рецепт від Євгена Клопотенка

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