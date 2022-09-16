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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 5: кто из участников не разгадает самое простое классическое блюдо?

16.09.2022

В субботу, 17 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 5 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 5 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

МастерШеф. Битва сезонов 5 выпуск: участники боролись в двадцатке

Самые яркие участники прошлых сезонов продолжают битву на главном кулинарном проекте страны, чтобы выяснить, кто из них лучший! Кулинары поделятся на три команды, а затем каждая из них выберет по два участника, которые покинут кухню на некоторое время. Один из них ― «ходячая энциклопедия», который, только посмотрев на блюдо, сможет определить его название и компоненты, а второй ― человек с безупречными вкусовыми рецепторами. Остальные должны будут приготовить как можно больше классических блюд, которые будут выглядеть как одно блюдо, но иметь вкус другого. Судьбу команд определят не судьи, а испытатели, которых выбрали ранее. Закончив работу, команды отправятся в комнату, а их избранные коллеги будут по очереди выходить на кухню. Первый участник только по виду должен будет определить, какое блюдо перед ним. Второй попробует его с завязанными глазами и попытается угадать, что на тарелке. Если оба участника правильно назовут блюда, которые загадала команда, их засчитают. Если один из них допустит ошибку в определении, за него балл не дадут. Команда, которая наберет меньшее количество баллов, проиграет.

Справятся ли опытные кулинары с непростой задачей? Смотрите завтра, 17 сентября, в эфире СТБ!

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