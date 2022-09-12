Яблучний штрудель: рецепт від Євгенії Антощук

Євгенія Антощук — учасниця «МастерШеф» — поділилася рецептом свого фірмового яблучного штруделя. Саме її штрудель Ектор Хіменес-Браво одного разу назвав найкращим за всі сезони «МастерШеф». Читайте в нашому матеріалі покроковий рецепт яблучного штруделя від Жені Антощук.

Інгредієнти:

Для тіста:

Для начинки:

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Приготування:

Замісіть тісто. Борошно насипте гіркою на силіконовий килимок і зробіть заглибину в центрі. Вливайте у туди по черзі потроху води та олії. Тісто необхідно добре вимісити, щоб воно було гладким і м’яким. Готове тісто обгорніть харчовою плівкою і сховайте у холодильник.

Приготуйте начинку. Помийте та очистіть яблука від шкірки. Наріжте яблука кубиками розміром 1х1 см. Додайте до яблук корицю, цукор, лимонний сік і дайте 5 хвилин настоятися.

Розігрійте сковороду і розтопіть у ній цукор до бурштинового кольору. Додайте вершкове масло та яблука, постійно помішуючи суміш. Готуйте яблука близько 10 хвилин, щоб вийшов сік і вони зменшилися в розмірі. Щоб начинка не пригорала, можна в процесі приготування ще додавати вершкове масло.

Запарте родзинки окропом. Також, за бажанням, підготуйте для начинки волоські горіхи: попередньо обсмажте, очистіть та подрібніть їх.

Розкатайте тісто дуже тонко, щоб воно практично просвічувалось.

Викладіть на тісто яблука прямокутником, відступивши від краю 5 см. Також можна розкласти начинку і по всьому тісту. Зверху викладіть родзинки і горіхи. Можна додати ще кубик вершкового масла. Якщо ви хочете, щоб штрудель вийшов сухішим, то зверху на начинку можна додати подрібнені сухарі.