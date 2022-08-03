Круасан: покроковий рецепт

Круасан: рецепт від Івана Мілановича

Готувати круасани – це нескладно! Місцями потрібно бути досить зосередженим, але якщо освоїти цей рецепт від переможця «МастерШеф»-8 Івана Мілановича, то перестанете купувати дріжджове листкове тісто у магазинах. Покроковий рецепт приготування круасанів читайте в матеріалі.

Інгредієнти для тіста:

борошно вищого сорту, тонкого помелу – 250 г

250 г сіль – 5 г

5 г свіжі пресовані дріжджі – 10 г

10 г цукор – 30 г

30 г вершкове масло – 25 г (кімнатної температури)

25 г (кімнатної температури) вода – 80 мл

80 мл молоко – 50 мл

Інгредієнти для листкового:

масло вершкове – 125 г (злегка охолоджуванням)

Приготування: ⠀

Дріжджі розчинити з цукром і сіллю в молоці кімнатної температури. Просіяти борошно і з’єднати всі інгредієнти. Вимішувати тісто 10–15 хвилин до гарної пружності. Замотати плівкою і відправити в холодильник на 6–8 годин (можна залишити на ніч). Потім дістати тісто і розкачати в квадрат розміром 25х25 см. Вершкове масло для шарування розкачати в квадрат 15х15 см між двома пергаментами. Найважливіший момент для шарування тіста – масло повинно бути не сильно холодним (буде кришитися) і не теплим (буде танути)! Намагайтеся тримати золоту середину! Покласти масло на тісто і закрити конвертом. Одержаний квадрат акуратно розгортаємо в довжину (25х60 – 70см). І закриваємо як книжку, по довжині на 3 відсіки. Цю процедуру потрібно повторити тричі! Після кожного етапу відправляйте тісто в холодильник на 10–15 хв, щоб масло тримало потрібну температуру. Підсипати муку при розкочуванні. ⠀ Після шарування тісто треба розкачати і нарізати на трикутники, як на фото знизу. Розкачати завтовшки в 0,8–1 см (розмір трикутників, приблизно, 8 см біля основи зі сторонами 27 см). Скрутити круасан, вирівняти і змастити підвзбітим яйцем, для скоринки. Тепер круасанам потрібно піднятися. Нагріти духовку на 30 ° (ледве теплу) і поставити в неї деко з щойно закипілою водою. Потім дістати круасани і нагріти духовку до 215 °. Випікати 7 хвилин, потім знизити температуру до 165 ° і готувати ще 10–12 хвилин. Залежно від потужності духовки температура і час може відрізнятися. Перевіряйте готовність за кольором.

Смачного!

Джерело: Instagram – milan.i.m

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