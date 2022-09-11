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МастерШеф

Хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 4 випуску від 10.09.2022?

11.09.2022

З перших хвилин у 4 випуску «МастерШеф. Битва сезонів» панувала напружена атмосфера. Претендентів на головний приз проєкту чекало чимало цікавих завдань. Проте не всі змогли впоратися з ними. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Битва сезонів» у 4 випуску, вже зараз.

МастерШеф. Битва сезонів: хто пішов у випуску 4 від 10.09.2022?

На конкурсі чорних у 4 випуску змагалися: Яна Балог, Наталка Петрик, Сашко Цвігун, Анжела Липська, Анастасія Кобиляцька і Саша Кривець. У кожного учасника було по 5 коробок-загадок, під якими на них чекали продукти для приготування двох різних страв. Та щоб приготувати саме те, що казали судді, їм необхідно було обрати правильний інгредієнт. Зробити це учасники могли, відповідаючи на запитання журі: потрібний учаснику інгредієнт ―  це правильна відповідь на запитання. Вона могла бути лише одна, а варіантів ― цілих 5. Запитання були різноманітними і стосувалися не лише світу кулінарії. Довелося пригадати історію, географію, увімкнути логіку. Наприкінці вікторини кожен учасник мав два набори з п’яти інгредієнтів, з яких мусив приготувати дві страви, максимально наблизившись до завдання. А це було дуже легко, якщо відповіді на запитання були правильними. 

Найгірше з завданням упоралася Анастасія Кобиляцька. Тому саме вона залишила шоу «МастерШеф. Битва сезонів» на 4 тижні проєкту.  

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