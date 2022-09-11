Проекты
Танці
Танці
 Холостяк
Холостяк
 МастерШеф
МастерШеф
 Детектор брехні
Детектор брехні
 Щасливі за сім днів
Щасливі за сім днів
 Прокинься з Ектором
Прокинься з Ектором
 Як ти
Як ти
 Сериалы
Сериалы
 Все буде добре
Все буде добре
 Супермама
Супермама
Все проекты
ua
МастерШеф

Кто покинул «МастерШеф. Битва сезонов» в 4 выпуске от 10.09.2022?

11.09.2022

С первых минут в 4 выпуске «МастерШеф. Битва сезонов» царила напряженная атмосфера. Претендентов на главный приз проекта ждало немало интересных заданий. Однако не все смогли справиться с ними. Узнайте, кто покинул  «МастерШеф. Битва сезонов» в 4 выпуске, прямо сейчас.

МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 4 от 10.09.2022?

На конкурсе черных в 4 выпуске соревновались: Яна Балог, Наталья Петрик, Саша Цвигун, Анжела Липская, Анастасия Кобыляцкая и Саша Кривец. У каждого участника было по 5 коробок-загадок, под которыми их ждали продукты для приготовления двух разных блюд. Но чтобы приготовить именно то, что говорили судьи, им необходимо было выбрать правильный ингредиент. Сделать это участники могли, отвечая на вопросы жюри. Необходимый участнику ингредиент ― это правильный ответ на вопросы. Он мог быть только один, а вариантов ― целых 5. Вопросы были разнообразными и касались не только мира кулинарии. Пришлось припомнить историю, географию, включить логику. В конце викторины у каждого из участников было по два набора из пяти ингредиентов, из которых нужно было приготовить два блюда, максимально приблизившись к заданию. А это было очень легко, если ответы на вопросы были верными.

Хуже всего с заданием справилась Анастасия Кобыляцкая. Поэтому именно она покинула шоу «МастерШеф. Битва сезонов» на 4 неделе проекта.

Больше по теме: Как мариновать шашлык: рецепты от Алика Мкртчяна

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также
МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 4 от 10.09.2022?
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 4: кто из участников не справился с интеллектуальным конкурсом?

 МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 4 от 10.09.2022?
МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 4: смогут ли участники удивить гостей из разных стран мира?

 МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 4 от 10.09.2022?
МастерШеф

Яблочная шарлотка: рецепт от победителя «МастерШеф»

 МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 4 от 10.09.2022?
МастерШеф

Жареный рис с курицей: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

 МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 4 от 10.09.2022?
МастерШеф

Тесто для пиццы: рецепт от Владимира Ярославского

 МастерШеф. Битва сезонов: кто ушел в выпуске 4 от 10.09.2022?
МастерШеф

Творожная запеканка в яблоке: рецепт от Евгения Гребеника
banijay logo
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
ПОГОДЖУЮСЬ

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить