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МастерШеф

«МастерШеф. Битва сезонів» випуск 4: чи зможуть учасники здивувати гостей з різних країн світу?

09.09.2022

У суботу, 10 вересня, о 19:00 на телеканалі СТБ вийде 4 випуск «МастерШеф.  Битва сезонів». Учасники докладатимуть максимум зусиль, щоб пройти далі. Що ж буде в 4 випуску легендарного шоу? Читайте просто зараз!

МастерШеф.  Битва сезонів 4 випуск: учасники боролися в двадцятці

Найкращі з найкращих продовжують змагатися за перемогу. Цього разу учасники вирушать у гастрономічну подорож різними країнами! Їм треба буде нагодувати і приємно здивувати не лише вимогливих суддів, а й заморських гостей! Для кожного гостя вони мають приготувати дегустаційний сет із чотирьох страв, одна з яких ― десерт. Звичайно, є і «але»… На фудгірці кулінарів чекатимуть українські продукти, які є дуже незвичними для іноземців. Використовуючи ці інгредієнти, учасникам необхідно максимально наблизитись до страв, які є класикою для гостей: японської, французької та латиноамериканської кухні.  Чи зможуть найкращі кулінари переглянути свій підхід до звичних продуктів? Дивіться в ефірі!

Video: «МастерШеф. Битва сезонів» випуск 4: чи зможуть учасники здивувати гостей з різних країн світу?

У МастерШеф.  Битва сезонів 4 випуск учасники боролися в двадцятці. Хто отримав білий фартук у 4 випуску МастерШеф.  Битва сезонів від 10.09.2022, а хто поїхав додому?

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