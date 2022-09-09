«МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 4: смогут ли участники удивить гостей из разных стран мира?

В субботу, 10 сентября, в 19:00 на телеканале СТБ выйдет 4 выпуск «МастерШеф. Битва сезонов». Участники будут прилагать максимум усилий, чтобы пройти дальше. Что же будет в 4 выпуске легендарного шоу? Читайте прямо сейчас!

Лучшие из лучших продолжают бороться за победу. На этот раз участники отправятся в гастрономическое путешествие по разным странам! Им предстоит накормить и приятно удивить не только требовательных судей, но и заморских гостей! Для каждого гостя они должны приготовить дегустационный сет из четырех блюд, одно из которых ― десерт. Конечно, есть и «но»… На фудгорке кулинаров будут ждать украинские продукты, которые являются очень необычными для иностранцев. Используя эти ингредиенты, участникам необходимо максимально приблизиться к блюдам, являющимся классикой для гостей: японской, французской и латиноамериканской кухне. Смогут ли лучшие кулинары пересмотреть свой взгляд на привычные продукты? Смотрите в эфире!



Video: «МастерШеф. Битва сезонов» выпуск 4: смогут ли участники удивить гостей из разных стран мира? В МастерШеф. Битва сезонов 4 выпуск участники боролись в двадцатке. Кто получил белый фартук в 4 выпуске МастерШеф. Битва сезонов от 10.09.2022, а кто отправится домой?

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